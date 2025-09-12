Weinig beweging op Wall Street na nieuwe recordstanden

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan en keken vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve dat volgende week op het programma staat. De verwachting dat de centrale bank dan begint met het verlagen van de leenkosten en het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI) zorgen al enige tijd voor recordstanden op Wall Street, die donderdag verder werden aangescherpt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 46.041 punten. De brede S&P 500 zakte licht tot 6585 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 22.096 punten. De Dow sloot donderdag voor het eerst boven de 46.000 punten, mede dankzij zwakke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en weinig verrassende inflatiecijfers over augustus. Die versterkten de verwachting dat de Fed de leenkosten gaat verlagen om de grootste economie ter wereld een stimulans te geven.

Microsoft steeg 0,9 procent. Het softwareconcern ontloopt een Europese boete voor misbruik van zijn dominante marktpositie via chat- en vergaderdienst Teams. Concurrenten klaagden dat ze buitenspel werden gezet doordat Teams automatisch was inbegrepen bij softwarepakketten als Office 365. Microsoft gaat die pakketten nu ook zonder de vergadertool verkopen.

Microsoft bereikte daarnaast een voorlopig akkoord met OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, over de structuur van hun samenwerking. De stap kan de weg vrijmaken voor het plan van OpenAI om af te stappen van zijn non-profitstatus en een bedrijf met winstoogmerk te worden.

Nvidia zakte 0,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg zal topman Jensen Huang van het AI-chipbedrijf samen met Sam Altman, de baas van OpenAI, volgende week miljarden dollars aan investeringen in Britse datacenters aankondigen. De twee toplieden maken deel uit van een Amerikaanse delegatie die het Verenigd Koninkrijk volgende week bezoekt. Ook president Donald Trump zal daarbij aanwezig zijn.

Warner Bros. Discovery klom nog eens 9 procent. Het media- en filmconcern werd donderdag al bijna 29 procent meer waard door overnamespeculatie. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat filmstudio Paramount Skydance een overnamebod voorbereidt op zijn branchegenoot.