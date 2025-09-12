Dit is waarom je altijd moe bent (volgens onderzoek van Harvard)

Ben je overdag vaak moe, ook al heb je genoeg geslapen? Wetenschappers van Harvard denken een deel van de verklaring gevonden te hebben. Ze ontdekten zeven moleculen in het bloed die een rol spelen bij hoe slaperig je je voelt.

De onderzoekers analyseerden bloed van meer dan 6.000 mensen. Daarbij viel op dat mensen met hogere concentraties van een aantal specifieke stoffen minder last hadden van slaperigheid overdag. Die resultaten werden later bevestigd bij tienduizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk en Finland.

Wat heeft voeding ermee te maken?

Twee van de stoffen bleken omega-6 vetzuren te zijn, die je vooral binnenkrijgt via voeding. Ze zitten onder andere in noten, zaden, plantaardige oliën en vette vis. Dat zijn ingrediënten die ook typisch zijn voor een mediterraan dieet. Eerder onderzoek koppelde zo’n eetpatroon al aan een betere nachtrust en algemene gezondheid

Naast vetzuren ontdekten de onderzoekers ook een link met bepaalde hormonen die invloed hebben op je biologische klok en stressniveaus, zoals cortisol. Dat kan verklaren waarom je energie overdag soms wegzakt.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Opvallend genoeg zagen de wetenschappers de beschermende effecten bijna alleen bij mannen. Bij vrouwen waren de verbanden veel minder duidelijk, mogelijk door hormonale schommelingen tijdens de menstruatiecyclus en menopauze.

De praktische boodschap is vooral: wat je eet, kan invloed hebben op hoe fit je je overdag voelt. Gezonde vetzuren uit voeding lijken samen te hangen met minder slaperigheid. Twijfel dus niet om een handje noten, wat olijfolie of een portie vis op je bord te gooien.

De ontdekking opent ook de deur naar onderzoek naar nieuwe behandelingen tegen chronische vermoeidheid. Daar is nog veel werk voor nodig, maar intussen kan je zelf al kleine stappen zetten via je voeding en levensstijl.