Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

Zonne-energie wordt gezien als een van de belangrijkste oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar ze worden veelal in China gefabriceerd en Amerikaanse autoriteiten waarschuwen nu dat zonnepanelen en hun onderdelen mogelijk worden misbruikt voor spionage . Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft zelfs een officieel onderzoek ingesteld naar de veiligheid van deze technologie.

Volgens berichten van The Independent moeten alle verkeerscamera’s en weerstations die werken met ingebouwde zonnepanelen worden gecontroleerd op “niet-geregistreerde mobiele radio’s”. Zulke apparaten zouden zijn aangetroffen in buitenlandse batterij-omvormers. De zorg is dat ze ongemerkt gegevens kunnen verzamelen of dat ze op afstand gebruikt kunnen worden om belangrijke infrastructuur te verstoren.

Verborgen apparaten in omvormers

Hoewel de herkomst van de apparaten officieel niet is bevestigd, wijzen veel vingers naar China. Het land is immers een van de grootste producenten van zonne-energieapparatuur. “Dat kan veel chaos veroorzaken”, waarschuwt Anomadarshi Barua, cyberbeveiligingsexpert aan de George Mason University in Fairfax, Virginia. Volgens hem zouden kwaadwillenden zelfs kunnen knoeien met systemen die cruciaal zijn voor onder meer wegcommunicatie en autonome voertuigen.

Digitale sabotage

De Chinese ambassade in Washington spreekt de beschuldigingen fel tegen. In een verklaring stelde de ambassade dat het zich “verzet tegen de verdraaiing en het zwartmaken van China’s prestaties op het gebied van energie-infrastructuur.”

Scepsis en kritiek

Niet iedereen gelooft de waarschuwingen. Op sociale media wordt gesuggereerd dat het gaat om standaardcommunicatie-onderdelen die in vrijwel elke omvormer voorkomen. Critici menen dat de zorgen eerder zijn ingegeven door geopolitieke spanningen of zelfs een poging zouden zijn om de groei van hernieuwbare energie te remmen.

Feit blijft dat de VS opnieuw midden in een debat zit over de balans tussen technologische vooruitgang en nationale veiligheid; dit keer met zonnepanelen in de hoofdrol.