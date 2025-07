Weinig beweging op Wall Street na opschuiven tariefdeadline

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag weinig beweging zien. Beleggers bleven voorzichtig na de verliesbeurt een dag eerder die werd veroorzaakt door de onrust rond het handelsbeleid van president Donald Trump. Hij kondigde maandag nieuwe tarieven aan voor veertien landen, waaronder belangrijke handelspartners als Japan en Zuid-Korea, die op 1 augustus van kracht worden. Deze tarieven waren hoger dan beleggers hadden verwacht.

De veertien landen werden getroffen door Amerikaanse importheffingen die vergelijkbaar zijn met en in sommige gevallen zelfs hoger zijn dan de tarieven die Trump in april voor het eerst aankondigde. In april werden de hoge tarieven nog met drie maanden uitgesteld tot 9 juli.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 44.327 punten. De brede S&P 500-index bleef vrijwel onveranderd op 6230 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 20.448 punten. Maandag zakten de drie graadmeters tot 0,9 procent.