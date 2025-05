Weinig beweging op Wall Street na verklaringen Trump over China

NEW YORK (ANP) - Beleggers op de aandelenbeurzen in New York waren vrijdag terughoudend, nadat Wall Street eerder op de dag met verliezen was geopend. Beleggers reageerden op de beschuldiging van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij stelde dat China de overeenkomst tussen beide landen heeft geschonden over het verlagen van importheffingen. Daarmee waren de spanningen tussen de twee landen opnieuw opgelopen.

Later op de dag zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis dat hij met de Chinese president Xi Jinping wil praten om hun meningsverschillen over handel en importheffingen op te lossen. Dat zorgde voor enige opluchting op de financiële markten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 42.270,07 punten. De brede S&P 500-index zakte een fractie naar 5911,69 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 19.113,77 punten. Ondanks de koersdalingen was mei de beste maand sinds november 2023 voor zowel de S&P 500 als de Nasdaq.

Waterstof

Deze week was er veel onrust over de Amerikaanse importheffingen. Het Amerikaanse Hof voor Internationale Handel oordeelde dat de meeste daarvan onwettig zijn, waarna het Witte Huis bezwaar aantekende. Uiteindelijk werd de blokkade van de importtarieven donderdag weer opgeschort, zolang de beroepszaak loopt.

ExxonMobil daalde 0,4 procent. Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft 331 miljoen dollar aan overheidssteun voor het olie- en gasconcern geschrapt. ExxonMobil wilde dat bedrag gebruiken voor een waterstofproject in een van zijn raffinaderijen in de staat Texas.

Truth Social

Nvidia zakte 2,9 procent, na de stijging van bijna 5 procent donderdag. Uit de kwartaalresultaten kwam naar voren dat het AI-chipbedrijf in een razend tempo blijft groeien.

Gap kelderde ruim 20 procent. De kwartaalresultaten van de kledingverkoper, bekend van merken als Old Navy en Banana Republic, overtroffen de verwachtingen en Gap handhaafde de prognoses voor dit jaar. Maar in de vooruitzichten is geen rekening gehouden met de impact van de Amerikaanse importheffingen.

Trump Media & Technology won 2,4 procent. Het mediabedrijf achter Donald Trumps socialemediabedrijf Truth Social heeft ruim 2,4 miljard dollar (2,1 miljard euro) opgehaald bij institutionele beleggers om bitcoins te kopen.