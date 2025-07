Viaplay buitenspel gezet: “Nederlanders kunnen Formule 1 gratis kijken”

Formule 1 -fans in Nederland kunnen hun hart ophalen: de Grand Prix van België op zondag 27 juli is volledig gratis te bekijken via RTL Duitsland. En er volgen meer wedstrijden. Dat is pijnlijk nieuws voor Viaplay, de streamingdienst die miljoenen investeerde in exclusieve F1-rechten, maar die nu de greep op de markt dreigt te verliezen.

RTL Duitsland zendt niet alleen de race op Spa-Francorchamps uit, maar ook de kwalificatie – zij het met Duits commentaar. De zender is standaard beschikbaar in veel Nederlandse tv-pakketten, waardoor tienduizenden fans zonder extra kosten kunnen meekijken. De Belgische race is onderdeel van een breder rechtenpakket van zeven Grands Prix, waaronder ook Zandvoort en Las Vegas.

Viaplay in zwaar weer

Ondertussen stapelen de problemen zich op voor Viaplay. In het tweede kwartaal van 2025 verloor het bedrijf 400.000 abonnees: van 4,7 naar 4,3 miljoen. Ook de omzet daalde, van 400 naar 380 miljoen euro, met een nettoverlies van ruim 4 miljoen euro. Maar Viaplay geeft de moed niet op: “Het verlies is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar”, klinkt het optimistisch in een persbericht.

De realiteit is hard. De exclusiviteit van Viaplay brokkelt af, het verdienmodel wankelt en gratis alternatieven winnen terrein. Waar eerder al landen als Polen, het VK en de VS werden verlaten, blijven nu alleen Nederland en Scandinavië als afzetmarkt over.