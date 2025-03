Wereldbank-president wil af van ban op financiering kernenergie

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Ajay Banga van de Wereldbank wil af van een ban op financiering van kernenergie. Hij heeft het bestuur van 's werelds grootste financier voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd om het decennialange beleid te heroverwegen, zei hij tijdens een bijeenkomst in Washington.

"Het goede nieuws is dat het bestuur bijeen is gekomen en heeft gezegd dit te willen bespreken", zei Banga. Hij verwacht dat een beslissing over het wel of niet toestaan van financiering voor kernenergieprojecten in 2026 valt, als de Wereldbank met een breder voorstel voor energiebeleid komt.

Het hoofd van het internationale atoomagentschap IAEA, Rafael Grossi, hield vorig jaar tegenover Wereldbank-bestuurders een pleidooi voor meer financiering voor kernenergie. Ontwikkelingslanden kunnen kernenergie goed gebruiken om in hun eigen energie te voorzien, beargumenteerde hij.