Wereldbank slaat alarm: we beleven zwakste economische decennium sinds jaren 60

De Wereldbank trekt aan de bel met een sombere voorspelling voor de wereldeconomie. Het instituut in Washington heeft zijn groeiverwachtingen flink naar beneden bijgesteld en wijst daarbij met een beschuldigende vinger naar de handelspolitiek van Donald Trump.

In het tweejaarlijkse rapport Global Economic Prospects verlaagde de Wereldbank zijn prognose voor de wereldwijde economische groei dit jaar van 2,7 naar 2,3%. Dit zou de traagste groei betekenen buiten volledige recessies om sinds 2008. De bank wijt deze dramatische bijstelling aan wat zij omschrijft als "internationale onenigheid – vooral over handel".

Sinds januari heeft Trump een ware storm van handelsmaatregelen aangekondigd, waarbij hij tarieven heeft opgelegd aan vooraanstaande economieën en op specifieke grondstoffen zoals staal. Hoewel sommige maatregelen weer zijn teruggedraaid, blijven de tarieven aanzienlijk hoger dan voorheen en houdt de onzekerheid over het handelsbeleid aan.

Ontwikkelingslanden het hardst getroffen

Hoofdeconoom Indermit Gill van de Wereldbank schildert een bijzonder donker beeld voor ontwikkelingslanden. "Buiten Azië wordt de derde wereld een ontwikkelingsvrije zone," aldus Gill. Hij wijst erop dat de economische groei in ontwikkelingslanden al drie decennia lang afneemt: van 6% jaarlijks in de jaren 2000 naar 5% in de jaren 2010, tot minder dan 4% in de huidige jaren 2020.

Deze trend betekent dat veel van de krachten achter "het grote economische wonder van de afgelopen 50 jaar" – waarbij het bbp per persoon in ontwikkelingslanden bijna verviervoudigde en meer dan 1 miljard mensen aan extreme armoede ontsnapten – nu in omgekeerde richting werken.

Schuldencrisis dreigt

De situatie wordt verder gecompliceerd door een groeiende schuldencrisis. Meer dan de helft van de lage-inkomenslanden verkeert volgens de Wereldbank in financiële nood of loopt een hoog risico daarop. Deze problemen worden verergerd door dalende hulp, waarbij landen zoals het Verenigd Koninkrijk hun hulpbudgetten hebben gekort om stijgende defensie-uitgaven te financieren.

Oproep tot actie

De Wereldbank roept regeringen op om een einde te maken aan de handelsspanningen en dringt er bij opkomende economieën op aan hun overheidsfinanciën te herstellen. Het rapport waarschuwt dat de risico's "duidelijk negatief blijven" en dat de groei nog verder kan dalen als handelsbeperkingen escaleren of beleidsonzekerheid aanhoudt.

Met deze donkere vooruitzichten staat de wereldeconomie voor een van haar grootste uitdagingen in decennia.