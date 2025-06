McDonald's verliest op Wall Street na zorgen over afslankmiddelen

NEW YORK (ANP) - McDonald's hoorde dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Dat gebeurde nadat deskundigen van Redburn Atlantic de fastfoodketen een zeldzaam verkoopadvies gaven. Het analistenbureau ziet veranderende consumentenpatronen door afslankpillen en inflatie als reden tot zorg voor investeringen in het bedrijf.

In de vroege handel noteerde het aandeel McDonald's ruim 1 procent lager. Nu steeds meer Amerikanen medicijnen als Ozempic gebruiken om af te vallen, zou McDonald's jaarlijks tot 428 miljoen dollar aan omzet kunnen verliezen, becijferde een analist van Redburn. Hij denkt dat het omzetverlies later nog veel verder kan oplopen.

De hoofdgraadmeters op Wall Street kwamen verder nauwelijks van hun plaats. Beleggers namen geen risico's in afwachting van de resultaten van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China, die dinsdag worden voortgezet in Londen. De landen overleggen al sinds maandag over een oplossing voor het handelsconflict.