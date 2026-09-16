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Wereldbank stelt Nobelprijswinnaar aan als hoofdeconoom

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 14:03
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WASHINGTON (ANP/DPA) - De Wereldbank stelt met Michael Kremer een Nobelprijswinnaar aan als hoofdeconoom. De Amerikaan staat bekend als specialist voor onderzoek naar armoedebestrijding en de problemen die daarbij komen kijken.
De 61-jarige is verbonden aan de University of Chicago. Per 1 oktober begint hij bij 's werelds grootste organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, als opvolger van Indermit Gill die eind augustus opstapte.
Kremer ontving in 2019 samen met de economen Abhijit Banerjee en Esther Duflo de Nobelprijs voor de Economie. Zij werden toen door de Zweedse centrale bank, die de prijs sinds 1969 jaarlijks uitreikt, geroemd voor de manier waarop ze keken naar armoedevraagstukken.
Hun bijdrage zat onder meer in het opknippen van grote problemen in kleinere en meer specifieke vragen, bijvoorbeeld over onderwijs of gezondheidszorg. Kremer stond met zijn onderzoek naar het gebruik van innovaties in ontwikkelingslanden ook al aan de basis van meerdere programma's om problemen aan te pakken.
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