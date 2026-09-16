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Rusland eert commandant van lichtkogelincident bij Denemarken

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 14:02
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MOSKOU (ANP/RTR) - Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond twee lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens de Russen werd zijn fregat "geprovoceerd" door het Deense toestel en heeft de commandant met zijn actie de helikopter succesvol verjaagd.
Denemarken veroordeelde de actie eerder en sprak van een "roekeloze" daad. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie waarbij foto's gemaakt werden van het Russische schip. Een van de lichtkogels zou het toestel maar net hebben gemist.
Het incident gebeurde op de internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland. De Deense regering ontbood de Russische ambassadeur.
Rusland stelt dat de helikopter niet reageerde via het internationale communicatiekanaal en dat daarom werd besloten de rode lichtkogels af te vuren. Volgens Denemarken was er geen waarschuwing of radiocontact geweest.
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