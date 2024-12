Wereldwijde handel bereikt dit jaar record, zegt VN-organisatie

GENÈVE (ANP) - De wereldwijde handel is dit jaar op weg naar een nieuw record, stelt de VN-conferentie inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD) in een nieuw rapport. De VN-organisatie verwacht dat de wereldwijde handel in 2024 uitkomt op bijna 33 biljoen dollar (circa 31,2 biljoen euro).

De groei komt volgens de VN-organisatie vooral doordat in diensten 7 procent meer werd gehandeld dan in 2023. De handel in goederen steeg met 2 procent. Volgens het rapport is dat minder dan de piek van 2022.

Vergeleken met vorig jaar is de wereldhandel volgens UNCTAD ongeveer met een biljoen dollar (1000 miljard dollar) gegroeid. Dat laat volgens de VN-organisatie zien dat de wereldwijde economie veerkrachtig is, ondanks de risico's op handelsoorlogen en geopolitieke spanningen.