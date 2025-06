Goed nieuws voor wandelaars: elke extra stap beschermt je rug

Noorse wetenschappers hebben wederom ontdekt dat wandelen een krachtig wapen is tegen rugpijn. Het goede nieuws uit deze studie? Je hoeft geen marathon te lopen.

Rugpijn is een plaag die bijna iedereen wel eens treft, zeker na een bepaalde leeftijd. Maar Noorse onderzoekers hebben nu bewijs gevonden dat wandelen ons kan beschermen tegen chronische lage rugpijn. En dat is goed nieuws voor iedereen die liever een wandeling maakt dan een intensieve workout in de sportschool.

Meer dan 11.000 Noren gevolgd

De wetenschappers volgden ruim 11.000 Noren gedurende vier jaar. Ze gaven de deelnemers sensoren mee die precies bijhielden hoeveel en hoe snel ze wandelden.

Het resultaat? Mensen die meer dan 100 minuten per dag wandelden, hadden maar liefst 23 procent minder kans op chronische rugpijn dan degenen die minder dan 78 minuten liepen. Meer lopen kan natuurlijk geen kwaad, maar de grootste winst haal je in dat eerste anderhalf uur.

Hoeveelheid belangrijker dan snelheid

Wat opviel: het ging vooral om de hoeveelheid wandelen, niet zozeer om hoe snel je loopt. Je hoeft dus niet bezweet en hijgend door de buurt te rennen. Een rustige wandeling door het park werkt net zo goed.