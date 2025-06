Musks start-up Neuralink helpt aap iets te zien dat er niet is

De hersenimplantaatstart-up Neuralink van Elon Musk heeft een hersenimplantaat gebruikt om een aap iets te laten zien dat er fysiek niet was. Dit is volgens het Amerikaanse bedrijf een belangrijke stap richting het doel om blinde mensen te helpen zien.

Het apparaat, Blindsight genoemd, stimuleerde gebieden in de hersenen van een aap die geassocieerd worden met zicht, vertelde een technicus van Neuralink vrijdag op een conferentie. In minstens twee derde van de gevallen bewoog de aap zijn ogen naar iets dat onderzoekers probeerden de hersenen te laten visualiseren.

Neuralink is een van de bedrijven die werken aan chips die mensen in staat stellen computers of andere apparaten aan te sturen of ermee te communiceren. Die chips zijn bijvoorbeeld ook bedoeld voor mensen met verlamming. Musk heeft eerder laten doorschemeren dat hij de technologie ook wil gebruiken om de capaciteiten van mensen zonder aandoening te vergroten.