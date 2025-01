Wereldwijde toename van pinautomaten voor bitcoin, vooral in VS

LONDEN (ANP) - Wereldwijd zijn er vorig jaar meer dan 2200 pinautomaten voor bitcoin bijgekomen. Vooral in de Verenigde Staten kwamen er meer van deze apparaten bij, bijna 1100. Maar ook in Europa neemt het aantal toe, daar kwamen er 116 machines bij. Dat heeft marktanalysebureau Finbold berekend. Ondanks het kleine marktaandeel van Europa blijft het continent de enige grote regio waar het aantal apparaten gestaag stijgt, ongeacht de staat van de cryptomarkt.

Bij een bitcoin-pinautomaat kunnen mensen bitcoin kopen en soms ook verkopen. Zo'n apparaat is volgens de website cryptocoinskopen.com handig om snel bitcoin te kopen of als iemand een eenmalige transactie in bitcoin wil doen, bijvoorbeeld om een product online te kopen dat alleen met bitcoin betaald kan worden. Volgens de website coinatmradar.com zijn er 31 van dit soort apparaten in Nederland.

Finbold verklaart de stijging van het aantal pinautomaten voor bitcoin door verschillende positieve ontwikkelingen voor cryptomunten. Zo is de waarde van verschillende digitale munten vorig jaar tot recordhoogtes gestegen en zijn in de VS de eerste beursgenoteerde bitcoin-fondsen geïntroduceerd. Ook de herverkiezing van Trump, die vriendelijke regelgeving voor cryptovaluta heeft beloofd, droeg hier vermoedelijk aan bij.