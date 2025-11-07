Wereldwijde voedselprijzen dalen door ruime voorraden

ROME (ANP/RTR) - De wereldwijde voedselprijzen zijn vorige maand voor de tweede maand op rij gedaald. Dat kwam voornamelijk door ruime voorraden, heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) vrijdag bekendgemaakt.

De FAO-voedselprijsindex, die als wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen geldt, daalde met 1,6 procent vergeleken met september. De index stond ruim een vijfde onder het niveau van de piek in maart 2022, na de Russische inval in Oekraïne.

De vleesprijs daalde met 2 procent, vooral door scherpe prijsdalingen van varkens- en kippenvlees. Zuivel werd 3,4 procent goedkoper.

Suiker daalde 5,3 procent in prijs naar het laagste niveau sinds eind 2020. Dat kwam onder meer door verwachte grotere opbrengsten in Thailand en India. Plantaardige oliën werden juist duurder.