ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wereldwijde voedselprijzen dalen door ruime voorraden

Economie
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 12:09
anp071125112 1
ROME (ANP/RTR) - De wereldwijde voedselprijzen zijn vorige maand voor de tweede maand op rij gedaald. Dat kwam voornamelijk door ruime voorraden, heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) vrijdag bekendgemaakt.
De FAO-voedselprijsindex, die als wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen geldt, daalde met 1,6 procent vergeleken met september. De index stond ruim een vijfde onder het niveau van de piek in maart 2022, na de Russische inval in Oekraïne.
De vleesprijs daalde met 2 procent, vooral door scherpe prijsdalingen van varkens- en kippenvlees. Zuivel werd 3,4 procent goedkoper.
Suiker daalde 5,3 procent in prijs naar het laagste niveau sinds eind 2020. Dat kwam onder meer door verwachte grotere opbrengsten in Thailand en India. Plantaardige oliën werden juist duurder.
loading

POPULAIR NIEUWS

85783069 l

Zes dingen die je moet doen om jezelf niet langer naar beneden te halen

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

Scherm­afbeelding 2025-11-06 om 15.06.14

Psychiater waarschuwt: Trump steeds gevaarlijker

ANP-529315481

Is onze planeet allang bezocht door buitenaardse ruimtesondes? Sommige onderzoekers denken van wel

H1WOJMA9alx_0_0_3000_2810_0_x-large

Duits-Israelische gijzelaar: 'ik ben door Hamas seksueel misbruikt'

shutterstock_2605546723

In de meeste bars in Italië wordt koffie van slechte kwaliteit geserveerd

Loading