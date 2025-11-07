ECONOMIE
Rijkaart heeft geen moeite met argwaan Wilders over verkiezingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 12:10
DEN HAAG (ANP) - Minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) heeft "niet zo'n moeite" met de X-berichten waarin Geert Wilders vorige week de suggestie wekte dat er gesjoemeld is met stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, zonder bewijs te leveren. "Er worden wel vaker in het vuur van de strijd dat soort berichten de ether in geslingerd. Ik kan me dat ook wel indenken. Soms zit er ook wel een beetje emotie in, een primaire reactie", zei de demissionaire bewindsman voor de ministerraad.
Hij voegde daaraan toe dat het "wel vervelend" wordt als mensen daarbij persoonlijk worden aangesproken. "Daar heb ik wel moeite mee." De minister heeft op dit moment "geen enkele indicatie dat er iets misgegaan is" met de verkiezingen.
Vorige week vrijdag deelde Wilders berichten die op zijn minst de suggestie wekten dat er is gesjoemeld met de verkiezingen. Het bleef onduidelijk wie die berichten had verstuurd en de PVV-leider leverde ook geen bewijs van fraude.
