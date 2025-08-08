Wereldwijde voedselprijzen op hoogste niveau in twee jaar

ROME (ANP/RTR) - De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim twee jaar. De stijging wordt aangejaagd door hogere prijzen voor vlees en plantaardige oliën, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

De FAO-voedselprijsindex, die geldt als een wereldwijde graadmeter voor de voedselprijzen, steeg met 1,6 procent ten opzichte van juni tot het hoogste niveau sinds februari 2023. De index zit nog wel ver onder het niveau van de piek in maart 2022, na de Russische inval in Oekraïne.

Plantaardige oliën waren in juli ruim 7 procent duurder dan in juni en bereikten het hoogste niveau in drie jaar. De prijs van palmolie steeg door een sterke wereldwijde vraag, en zonnebloemolie werd duurder door krappere exportvoorraden in de regio van de Zwarte Zee. Vlees werd duurder door een sterke vraag uit China en de Verenigde Staten.

Zuivel, suiker en granen daalden juist in prijs.