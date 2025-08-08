Tegelveiling Pieterburen levert 10.000 euro op

PIETERBUREN (ANP) - De veiling van tegeltjes uit de bassins in de voormalige zeehondenopvang in Pieterburen heeft ruim 10.000 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor het zeehondenziekenhuis in de nieuwe opvang in Lauwersoog.

Op sommige van de tegels zijn krassen te zien die zeehonden met hun flippers hebben gemaakt.

Er werden 45 tegels geveild. De belangstelling kwam vooral uit Japan. Daar heeft het zeehondencentrum naar eigen zeggen een "ware fanbase" opgebouwd, doordat livestreams van zwemmende zeehonden sinds vorig jaar erg populair zijn in Japan.

Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Op een later moment worden er opnieuw voorwerpen geveild uit Pieterburen, maar daar zullen geen tegels meer bij zijn.

De nieuwe zeehondenopvang is gevestigd in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog.