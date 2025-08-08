ECONOMIE
Media willen Wiersma tot openbaarheid uitstootgegevens dwingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 12:02
bijgewerkt om vrijdag, 08 augustus 2025 om 12:17
Follow the Money, Omroep Gelderland en NRC stappen naar de rechter om demissionair minister Femke Wiersma (Landbouw) te dwingen uitstootgegevens van landbouwbedrijven te openbaren. Ze spannen een kort geding aan tegen de minister, omdat die geen gehoor geeft aan een eerdere uitspraak van de rechtbank in Zwolle om de gegevens te openbaren. Volgens de betrokken media is Wiersma, tegen het advies van haar ambtenaren in, in beroep gegaan tegen die uitspraak.
"We kunnen er blijkbaar niet op vertrouwen dat deze minister zich aan de wet houdt. Het niet publiceren van de gevraagde informatie is onrechtmatig; volgens de rechter is het 'misbruik van bevoegdheid'", verklaren hoofdredacteuren Sandrina Hadderingh (Omroep Gelderland), Harry Lensink (FTM) en Patricia Veldhuis (NRC).
