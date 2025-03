Werkgevers uiten opnieuw zorgen over hard oplopende lonen

DEN HAAG (ANP) - Werkgevers zijn bezorgd over de aanhoudend hoge loonstijging in Nederland. Dit zou een van de redenen zijn dat verschillende fabrieken in Nederland de deuren sluiten. Volgens werkgeversvereniging AWVN lag de loonstijging in nieuwe cao's in februari voor de dertigste achtereenvolgende maand boven de 4 procent.

"Het koopkrachtverlies van een paar jaar geleden is voor vrijwel alle werknemers meer dan goedgemaakt. Het huidige niveau van verhogingen gaat ten koste van de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven en zal de economie verzwakken", betoogt de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers in een toelichting. AWVN roept de vakbonden nogmaals op tot "constructief overleg".

In de vorige maand afgesproken cao's kwam de loonstijging uit op gemiddeld 4,6 procent. Dat is wel wat lager dan de 5,4 procent die eerder al als voorlopig cijfer in media verscheen. De relatief sterke bijstelling in de definitieve cijfers heeft volgens AWVN te maken met het kleine aantal cao-akkoorden in februari. Er werden vijftien nieuwe cao's afgesloten, minder dan normaal in deze maand.

Binnen 24 uur hebben opnieuw twee grote fabrieken in de Rotterdamse haven aangekondigd hun deuren te sluiten. Na eerdere sluitingen bij Gunvor en Westlake kondigen nu ook Tronox en LyondellBasell aan hun activiteiten te beëindigen. Dit betekent verlies van honderden banen.