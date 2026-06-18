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Werkgeversclubs roepen ondernemers op tot actie na malwarezaak

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 17:09
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DEN HAAG (ANP) - VNO-NCW en MKB-Nederland roepen ondernemers met een WordPress-website op om "zo snel mogelijk" hun beveiliging te controleren. De werkgeversorganisaties doen dit naar aanleiding van een grote internationale politieactie deze week. Daarbij werd een belangrijk netwerk van cybercriminelen verstoord dat WordPress-websites misbruikt om malware te verspreiden onder bezoekers.
Onder de slachtoffers in Nederland zijn restaurants, autogarages en andere mkb-bedrijven met een eigen website. Bijna 15.000 besmette sites zijn inmiddels opgeschoond.
De slachtoffers zijn vaak kleinere bedrijven die "zelden een eigen IT-afdeling hebben en mogelijk niet goed zijn beveiligd", schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland. De groep ondernemers is geraakt via gelekte wachtwoorden en een verborgen achterdeur in de site.
Politie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hebben uiteengezet welke stappen gebruikers en beheerders van een WordPress-site moeten zetten, stellen de organisaties.
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