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Werkgeversorganisaties: ondernemers stellen investeringen uit

Economie
door anp
zondag, 13 september 2026 om 11:35
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HILVERSUM (ANP) - Bijna de helft van de ondernemers verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen, vooral vanwege wisselend overheidsbeleid. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Bedrijven kiezen ervoor om niet te investeren in innovatie, verduurzaming en medewerkers en dat raakt de economische groei van Nederland, stellen de organisaties.
"Ondernemers worden in hun investeringsbeslissingen niet alleen geremd door economische tegenwind, maar vooral door onzekerheid over de koers van de overheid. Ze weten onvoldoende welke regels, lasten en voorwaarden de komende jaren gaan gelden", stellen de werkgeversorganisaties.
Volgens hen is dit een probleem voor heel Nederland. Die investeringen zijn namelijk nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van Nederland te versterken, leggen de ondernemersorganisaties uit.
VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de politiek op om een gezamenlijke investerings- en groeikoers neer te zetten.
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