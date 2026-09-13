Papiervisjes of zilvervisjes? Zo herken je het verschil — en dit moet je doen

Je ziet een klein, zilvergrijs insect razendsnel langs de plint schieten. Dan ligt de conclusie voor de hand: zilvervisjes. Maar het kan ook om een papiervisje gaan. Die twee worden vaak door elkaar gehaald, terwijl papiervisjes op andere plekken opduiken en meer schade kunnen veroorzaken aan boeken, foto’s, behang en papier.

Zo herken je het verschil, en zo maak je je huis minder aantrekkelijk voor beide beestjes.

Zilvervisje of papiervisje: de belangrijkste verschillen

Zilvervisjes en papiervisjes behoren allebei tot de zygentoma, een groep vleugelloze insecten met een langgerekt lijf en drie sprieten aan het achterlijf. Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen en steken of bijten niet. Toch wil je ze liever niet in huis: vooral papiervisjes kunnen papier en andere materialen aantasten.

Kenmerk Zilvervisje Papiervisje Kleur Zilverachtig, vaak glanzend Grijsbruin tot donkergrijs, doorgaans matter Lengte Vaak circa 7 tot 12 millimeter Vaak circa 10 tot 15 millimeter, soms groter Voorkeursplek Vochtige, warme ruimtes zoals badkamer, toilet en keuken Droge, warme ruimtes zoals woonkamer, slaapkamer, zolder en boekenkast Temperatuur Gedijt vooral bij hoge luchtvochtigheid Kan goed leven in een warmer en relatief droog huis Mogelijke schade Meestal beperkt Kan schade geven aan papier, boeken, foto’s, behang en karton

De verschillen zijn niet altijd met het blote oog vast te stellen. De plek waar je ze aantreft, geeft vaak de beste aanwijzing. Zie je ze vooral in de badkamer of bij een vochtige afvoer? Dan gaat het waarschijnlijk om zilvervisjes. Duiken ze op tussen boeken, in de slaapkamer of op zolder, dan zijn papiervisjes een serieuze mogelijkheid.

Waarom papiervisjes in huis vervelend zijn

Papiervisjes eten onder meer zetmeel, lijmresten, papiervezels, huidschilfers en organisch materiaal. Daardoor kunnen ze zich tegoeddoen aan boeken, oude documenten, tijdschriften, fotoalbums, postzegelcollecties en behang. Vooral spullen die lange tijd in een doos, kast of opbergplek liggen, zijn kwetsbaar.

Een papiervisje wijst niet automatisch op slechte hygiëne. De insecten kunnen via kieren, leidingen, dozen, tweedehands spullen of verpakkingsmateriaal binnenkomen. In goed geïsoleerde woningen kunnen ze bovendien prettig gedijen als het er langdurig warm is.

Zo kom je van zilvervisjes en papiervisjes af

Met één gevonden insect hoef je niet direct in paniek te raken. Zie je ze geregeld, op meerdere plekken of overdag, dan is het verstandig om maatregelen te nemen. De aanpak bestaat vooral uit schoonmaken, opruimen en toegangspunten afsluiten.

1. Ruim papier en karton op

Bewaar stapels kranten, tijdschriften, dozen en oud papier niet onnodig lang in huis. Zet belangrijke documenten, boeken en fotoalbums liever in goed afsluitbare kunststof bakken. Kartonnen verhuisdozen zijn minder geschikt voor langdurige opslag.

2. Maak naden en kieren dicht

Papiervisjes en zilvervisjes verschuilen zich graag achter plinten, onder vloeren, bij leidingen en in kleine scheurtjes. Kit naden langs plinten, leidingen en kozijnen af en controleer of er openingen zijn rond kabels of buizen.

3. Stofzuig gericht en regelmatig

Stofzuig langs plinten, achter kasten, onder bedden en in opbergkasten. Vergeet ook spleten bij radiatoren en vloerbedekking niet. Gooi de inhoud van de stofzuigerzak of het reservoir daarna buiten weg, zodat gevangen insecten niet terugkomen.

4. Ventileer vochtige ruimtes

Vooral tegen zilvervisjes is ventileren belangrijk. Zet ventilatieroosters open, gebruik afzuiging tijdens en na het douchen en los lekkende kranen of afvoeren op. Een lagere luchtvochtigheid maakt een badkamer of toilet minder aantrekkelijk.

5. Houd het binnen niet onnodig warm

Papiervisjes gedijen goed in warme woningen. Een constant hoge temperatuur, vooral op zolder of in kamers die weinig worden gebruikt, kan hun ontwikkeling bevorderen. Verwarm ruimtes daarom bewust en zorg voor voldoende ventilatie.

6. Gebruik vallen als hulpmiddel

Lijmvallen kunnen helpen om vast te stellen waar de insecten vooral zitten en of de aantallen afnemen. Ze lossen een plaag meestal niet alleen op, maar kunnen wel nuttig zijn naast schoonmaak- en afdichtmaatregelen.

Wanneer moet je een bestrijder inschakelen?

Een professionele bestrijder kan verstandig zijn als je maandenlang veel insecten blijft zien, als ze op verschillende verdiepingen voorkomen of als je aantasting ontdekt aan boeken, documenten, behang of andere waardevolle spullen. Bij huurwoningen is het ook verstandig om de verhuurder of woningcorporatie te informeren, zeker wanneer er gebreken zijn zoals vochtproblemen, open naden of lekkages.

Gebruik bestrijdingsmiddelen niet zomaar overal in huis. Zeker in slaapkamers, kinderkamers en woningen met huisdieren is het belangrijk om het etiket te volgen en eerst de oorzaak aan te pakken. Zonder het afsluiten van schuilplaatsen en het wegnemen van voedselbronnen komen de beestjes vaak terug.

Kort samengevat