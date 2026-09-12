Dezelfde ECB, dezelfde renteverhoging, maar een huizenkoper in Madrid betaalt minder dan de helft van de rente die een koper in Amsterdam kwijt is. Vaste hypotheekrentes variëren na de verhoging van woensdag van circa 2,2% in Spanje tot gemiddeld 4,46% in Duitsland, zo blijkt uit een vergelijking door Euronews. Nederland zit met circa 4,3% voor tien jaar vast vlak onder die Duitse top.

Vier landen, vier tarieven

In Frankrijk betaalt een koper gemiddeld 3,54% voor een twintigjarige vaste hypotheek, aldus hypotheekmakelaar Pretto tegenover Euronews. In Italië verwacht vergelijker MutuiOnline dat de gemiddelde rente op nieuwe vaste hypotheken (twintig en dertig jaar) oploopt van 3,46% in augustus naar circa 3,75% eind dit jaar. Spaanse banken bieden vaste rentes vanaf circa 2,2%. Duitsland komt uit op een gemiddelde van 4,46%.

De cijfers zijn niet één op één vergelijkbaar, waarschuwt Euronews: de looptijden en hypotheekvormen verschillen per land fors. In Spanje zijn mixhypotheken (een vast tarief voor enkele jaren, daarna variabel) de laatste jaren populairder geworden dan de klassieke variabele hypotheek. In Duitsland en Nederland kiest de meerderheid voor tien jaar of langer vast.

Eén ECB-rente, maar bijna het dubbele aan hypotheekkosten.

Waarom Spanje zo goedkoop is

De ECB-verhoging was in Frankrijk, Italië en Spanje grotendeels al ingeprijsd voordat het besluit viel, melden makelaars tegenover Euronews. Banken in die landen richten zich op de ECB-verwachtingen, terwijl Duitse hypotheekrentes juist de tienjarige obligatierente volgen. Die steeg op 10 september naar 3,45%, het hoogste niveau sinds 2011. Hoe die obligatierente jouw Nederlandse hypotheek raakt, schreven we eerder in Duitsland betaalt hoogste rente op obligaties sinds 2009 en dat is slecht nieuws voor je hypotheek.

Daarnaast speelt concurrentie. Sterke bankbalansen, goedkope deposito's en felle onderlinge concurrentie houden de tarieven voor Spaanse leners laag, aldus Euronews. Op de Nederlandse markt is die concurrentie beperkter.

De rekening bij €300.000

Wat betekent dat verschil concreet? Neem een annuïtaire hypotheek van €300.000 over dertig jaar. Bij het Spaanse tarief van 2,2% betaal je circa €1.139 per maand. Bij het Nederlandse tarief van 4,3% is dat circa €1.485 per maand: ruim €340 meer per maand, bijna €4.000 per jaar.

Over de volledige looptijd betaal je in Nederland meer dan €120.000 extra aan rente. Dat is geen afrondingsverschil, dat is een verbouwing.

Waarom Nederland bijna het duurst is

De Nederlandse hypotheekrente is al jaren hoger dan in veel andere eurolanden. Volgens de AFM komt dat doordat Nederlandse banken minder spaargeld hebben ten opzichte van hun hypotheekportefeuille. Heeft een bank onvoldoende spaargeld, dan moet er geld geleend worden op de kapitaalmarkt, en dat kost meer. Daarnaast mogen huizenkopers hier tot 100% van de woningwaarde financieren, terwijl in Duitsland, België en Frankrijk eigen inbreng de norm is. Banken daar lopen dus minder risico en kunnen lagere tarieven hanteren.

Wie een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), betaalt doorgaans een lagere rente, omdat het Waarborgfonds garant staat. In 2026 kan dat voordeel oplopen tot zo'n 0,4 procentpunt. Maar NHG geldt alleen voor woningen tot de kostengrens van €470.000, een bedrag dat in de Randstad lang niet altijd volstaat.

Het verschil blijft structureel

Wat de jongste ECB-verhoging naar 2,50% concreet betekent voor je hypotheek, spaargeld en lening schreven we woensdag in ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening. Maar de structurele kloof blijft: hogere overheidsleenkosten werken in Duitsland en Nederland sterker door in hypotheektarieven dan in Frankrijk en Spanje, waar rentes dichter bij de ECB-verwachtingen blijven.