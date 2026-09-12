Bij het busongeluk in Zwitserland raakten veertig Nederlanders gewond . Wie via Oad een pakketreis had geboekt, kan de schade claimen bij de reisorganisatie op grond van de Nederlandse wet, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeluk. De meeste reizigers weten dat niet.

De wet beschermt je meer dan je denkt

In artikel 7:507 BW is bepaald dat de reisorganisator verplicht is tot uitvoering van de reisovereenkomst naar de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Verloopt de reis niet zoals verwacht, dan is de reisorganisator verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die de organisator met alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

Indien u een pakketreis heeft geboekt bij een reisorganisatie kunt u de schade die is ontstaan door een door u overkomen ongeval waarschijnlijk bij deze reisorganisatie vorderen. Een pakketreis houdt in dat door de reisorganisatie ten minste twee diensten worden aangeboden, zoals een overnachting, vervoer of excursies. De Oad-reis was maandag naar Oostenrijk vertrokken en maakte donderdag een daguitstap naar Zwitserland: vervoer, verblijf en excursies ineen. Dat maakt het een pakketreis.

Ook als de reisorganisatie een derde inhuurt om de reis te verzorgen, blijft de reisorganisatie aansprakelijk voor de letselschade. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie Oad, terwijl de bus eigendom is van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. Dat verandert niets aan het aanspreekpunt: dat is Oad.

Je hoeft niet naar een Zwitserse advocaat. Alles gaat via de reisorganisatie, via Nederlands recht en langs een Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Wie betaalt de ziekenhuisrekening?

Met de zorgverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene noodzakelijke zorg. Als je op vakantie een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten vergoed, maar de zorgverzekeraar gaat daarbij uit van wat de behandeling in Nederland kost. In Zwitserland zijn de zorgkosten veel hoger. Het verschil moet je zelf bijbetalen, tenzij je reisverzekering medische kosten dekt.

De dekking in de reisverzekering is ruimer dan die in de zorgverzekering: de reisverzekering vergoedt bijvoorbeeld ook het repatriëren als je naar een Nederlands ziekenhuis wilt. Het verplichte eigen risico van je zorgverzekering is bij veel reisverzekeringen meeverzekerd als je de aanvullende dekking geneeskundige kosten hebt afgesloten.

Geen reisverzekering? Dan kan het verschil tussen de Zwitserse en de Nederlandse tarieven voor jouw rekening komen. Bij een ziekenhuisopname loopt dat snel op.

De klachtplicht: meld je op tijd

Als reiziger moet je de tekortkoming tijdig melden bij de reisorganisatie. Dit heet de klachtplicht en volgt uit art. 6:89 BW. Het meest verstrekkende gevolg van niet op tijd klagen is het verval van alle rechten, waaronder het recht op schadevergoeding. Meld je dus zo snel mogelijk bij Oad, bij voorkeur nog vanuit het buitenland.

Zo claim je de schade

De volgende stappen helpen om je schade vast te leggen en je rechten te beschermen. Schakel eerst medische hulp in en laat je letsel zo snel mogelijk medisch vastleggen door een arts, zodat er een officieel verslag is van de opgelopen schade. Verzamel daarnaast zoveel mogelijk bewijs: maak foto's van de situatie, bewaar medische rapporten en rekeningen en noteer de gegevens van getuigen.

Stel vervolgens de reisorganisatie zo snel mogelijk op de hoogte. Overweeg om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen: het verhalen van schade na een ongeval in het buitenland kan complex zijn.

Twee jaar de tijd

Op basis van art. 7:511 lid 7 BW geldt een verjaringstermijn van twee jaar om je schadevergoeding te vorderen. Die termijn klinkt ruim, maar begint direct te lopen. Wie te lang wacht, verliest zijn aanspraak.

Wat je nu moet doen