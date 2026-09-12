Drie dagen voor Prinsjesdag kan een eigenwoningbezitter voor het eerst het totale plaatje voor 2027 opmaken: zorgpremie omhoog, vrijheidsbijdrage erbij, hogere energielasten, Wet Hillen-afbouw, en voor wie moet verlengen een fors hogere hypotheekrente. Opgeteld kan een doorsnee-eigenwoninghuishouden €100 tot €150 per maand meer kwijt zijn.

Zorgpremie: +€24 per maand voor twee volwassenen

Volgens uitgelekte Prinsjesdagcijfers die De Telegraaf in handen heeft, rekent het kabinet voor 2027 met een gemiddelde jaarpremie van €2.028, omgerekend circa €169 per maand. Vergelijkingssite Overstappen.nl komt in het meest waarschijnlijke scenario uit op €171,50 per maand. In 2026 betalen verzekerden gemiddeld €159 per maand: de stijging bedraagt €10 tot €12,50 per persoon per maand. Voor een huishouden met twee volwassenen is dat naar schatting €24 tot €30 per maand meer, zo rekenden we eerder al door per huishoudtype

Vrijheidsbijdrage: onzichtbaar, maar voelbaar

De vrijheidsbijdrage is geen aparte heffing maar een belastingverzwaring via beperkte indexatie: de belastingschijven groeien in 2027 minder mee met de inflatie, waardoor meer inkomen in een hogere schijf valt en je netto minder overhoudt. Volgens de FNV betaalt een werknemer met een modaal inkomen circa €152 extra belasting per jaar. Telegraaf-verslaggever Martin Visser rekende eerder op grofweg €450 per jaar voor een huishouden, zo schreven we in onze eerdere Prinsjesdag-optelsom . Afhankelijk van het inkomen is dat €13 tot bijna €38 per maand.

Elk bedrag apart lijkt te overzien. Het probleem zit in de optelsom.

Energie: de netbeheerder klopt aan

De nettarieven voor stroom kunnen in 2027 met maximaal 45 procent stijgen, zo blijkt uit een rapport van PwC in opdracht van Netbeheer Nederland. Huishoudens betalen nu gemiddeld circa €500 per jaar aan netbeheerkosten; dat loopt naar verwachting op naar €650 tot €725, een stijging van €12,50 tot €18,75 per maand. Daarnaast geldt vanaf 2027 de bijmengverplichting voor groen gas, waardoor ook de gasprijs stijgt. RaboResearch verwacht dat de energierekening van huishoudens die aardgas blijven gebruiken bovengemiddeld hard zal stijgen.

Wet Hillen: bescheiden, maar het telt mee

De Wet Hillen, die eigenaren met een afgeloste hypotheek beschermt tegen belasting over het eigenwoningforfait, wordt sinds 2019 stap voor stap afgebouwd, en vanaf 2026 gaat dat sneller: 4,8 procentpunt per jaar in plaats van 3,33. Bij een woning met een WOZ-waarde van €400.000 en geen hypotheek scheelt dat ruwweg €25 extra belasting per jaar, zo berekenden we eerder . Op zichzelf bescheiden, maar het komt bovenop alles hierboven.

En dan de hypotheek

Wie de komende jaren moet verlengen, krijgt de grootste klap. De ECB verhoogde donderdag de depositorente naar 2,50%, de tweede verhoging dit jaar. Zolang de huidige geopolitieke situatie ongewijzigd blijft, stijgen de hypotheekrentes licht. De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast staat inmiddels op circa 4,3%. Wie in de lage-rentejaren afsloot tegen 1,5 à 2 procent, betaalt bij verlenging meer dan het dubbele, zoals we eerder deze week doorrekenden voor eigenaren met een aflossingsvrije hypotheek boven de 30%-grens.

De optelsom

Neem een eigenwoninghuishouden met twee volwassenen en een gezamenlijk inkomen rond modaal. Tel de best gedocumenteerde lastenstijgingen op: zorgpremie (circa +€24 per maand), vrijheidsbijdrage (+€13 tot €38), hogere netbeheerkosten (+€15), Wet Hillen-afbouw (+€2). Dat is al circa €55 tot €80 per maand, en dan zijn de stijgende gaskosten nog niet eens meegerekend.

Wie daar ook nog een renteherziening bij krijgt, zit al snel boven de €100 per maand. En wie met een aflossingsvrije hypotheek boven de 30%-grens bij de bank moet verlengen, kan uitkomen op honderden euro's per maand erbij, zoals we eerder deze week doorrekenden.

De precieze bedragen volgen dinsdag op Prinsjesdag. Maar het totaalplaatje is nu al zichtbaar: 2027 wordt voor eigenwoningbezitters het duurste jaar in jaren, niet door één grote klap, maar door vijf kleine die tegelijk landen.