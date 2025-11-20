Werkloosheid blijft stabiel op 4 procent in oktober

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in oktober onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net als in september zat 4 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. Dat is het hoogste niveau in vier jaar.

Gemiddeld nam het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met 8000 per maand toe. Het aantal mensen met werk nam met gemiddeld 5000 per maand toe.

Naast de 411.000 werklozen waren er in oktober 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 4000 per maand af.