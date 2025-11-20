HRW: Israël beging oorlogsmisdaden bij uitzettingen op Westoever

NEW YORK (ANP/RTR) - De Israëlische uitzetting van tienduizenden Palestijnen uit drie vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever begin 2025 komt neer op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, aldus Human Rights Watch. De organisatie roept op tot dringende internationale maatregelen om Israëlische functionarissen ter verantwoording te roepen en verdere misstanden te stoppen.

De mensenrechtenorganisatie meldt dat ongeveer 32.000 bewoners van de kampen Jenin, Tulkarm en Nur Shams in januari en februari door Israëlische troepen gedwongen werden ontheemd tijdens Operatie IJzeren Muur. De ontheemden mogen niet terugkeren en honderden huizen zijn verwoest, aldus het 105 pagina's tellende rapport van de organisatie, getiteld All My Dreams Have Been Erased.

Het Israëlische leger zei in een verklaring aan persbureau Reuters dat het de civiele infrastructuur moest slopen om te voorkomen dat deze door militanten zou worden uitgebuit. Het zei niet wanneer de bewoners kunnen terugkeren.