November is voor veel mensen de moeilijkste maand. Dit jaar zal dat niet minder zijn, omdat na maanden vol zon de dagen grauw en naat zijn. Meer mensen voelen zich loom, moe en somber. Volgens nieuw onderzoek bereikt de seizoensdepressie haar hoogtepunt precies in deze derde novemberweek. Google Trends-data laten jaar na jaar zien dat het zoekgedrag naar “seasonal depression” nu piekt — het collectieve humeur is lager dan ooit.

Waarom? Arts en stressconsulent Luc Swinnen noemt november een overgangsmaand waarin ons bioritme in de war raakt door wintertijd en de kortere dagen. “Minder licht, minder serotonine en vitamine D, maar ook simpelweg een lijf dat hunkert naar rust,” legt hij uit.

Klinisch epidemioloog Babette Bais in de Morgen voegt toe: “Je hebt geen lichtvoorraad in je lijf. De positieve effecten van zomerse dagen doven langzaam uit en dat voel je extra in november.” Zij raadt het volgende aan:

Ritme houden is de basis: Sta elke dag rond dezelfde tijd op, ga op vaste tijden naar bed — zelfs in het weekend. Zo help je je biologische klok.

Zoek actief het licht op: Iedere straal telt. Ga zoveel mogelijk naar buiten, ook bij wolken. Overweeg lichttherapie als het niet voldoende is.

Blijf bewegen en onderhoud sociaal contact: Beweging én korte ontmoetingen stemmen je blijer.

Ook Scandinavische gewoonten kunnen inspiratie bieden: accepteer de duisternis, geniet van knusse avonden (hygge), warme dranken en kleine rituelen. De Noorse ‘wintermindset’ leert: wie de winter omarmt, voelt zich energieker.

8 stappen om november te overleven (en misschien zelfs te waarderen):

Zoek licht — buiten of met een lichttherapielamp. Beweeg dagelijks. Houd je aan een vast ritme. Zoek mensen op (ook als het lastig voelt). Verwarm lichaam én ziel met gezond comfortfood. Creëer kleine minirituelen: kaarsen, muziek, schemerwandelingen. Accepteer dat je meer rust nodig hebt. Duurt somberheid te lang? Praat met een professional.

Met deze handvatten kun je de grijze dagen niet alleen doorstaan, maar soms zelfs iets moois uit de traagheid halen.