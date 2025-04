Werkloosheid Nederland stijgt naar 3,9 procent

Het aantal werklozen in Nederland is in maart gestegen naar 395.000, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 3,9 procent, tegen 3,8 procent in februari. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin 2022 waren er slechts 315.000 mensen op zoek naar een baan. Sindsdien is het aantal werkzoekenden langzaam aan het oplopen. Volgens het CBS kwamen er in de afgelopen drie maanden gemiddeld 7000 werklozen per maand bij.

Het aantal mensen met betaald werk steeg licht in de afgelopen drie maanden, met gemiddeld 1000 per maand, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind maart 190.000 lopende WW-uitkeringen. Daarmee bleef het aantal WW-uitkeringen stabiel.

In de helft van de sectoren nam het aantal uitkeringen toe. Het sterkst bij de overheid (plus 2,8 procent), in de schoonmaak (plus 2,4 procent) en in de overige industrie (plus 2,1 procent). Sectoren waarin het aantal uitkeringen het sterkste afnam waren de landbouw (min 4,8 procent), uitzendbedrijven (min 2,5 procent) en het onderwijs (min 2,2 procent).

Verder waren er volgens het CBS in maart 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden met 5000 per maand af.