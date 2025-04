Bewindspersonen kennen details voorjaarsnota nog niet

DEN HAAG (ANP) - Ministers en staatssecretarissen zeggen voorafgaand aan de ministerraad de inhoud van de herschreven voorjaarsnota nog niet te kennen. De afspraken zijn gemaakt door de coalitiepartijen, PVV, VVD, NSC en BBB hebben hun winstpunten woensdag breed toegelicht aan de pers.

De vakministers krijgen donderdagochtend de details over hun eigen beleidsterrein te horen, zeggen ze voordat de ministerraad begint. "Welkom in Den Haag!" is de reactie van landbouwminister Femke Wiersma (BBB) als ze geconfronteerd wordt met die onwetendheid.

Bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota waren alleen minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Belastingen, NSC) betrokken. Premier Dick Schoof was er ook op een aantal momenten bij.