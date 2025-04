Raad van State: Nederlandse democratie wordt bedreigd

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse democratie staat onder druk en vergt onderhoud, waarschuwt de Raad van State (RvS) in zijn jaarverslag over 2024. Het bestel wordt volgens de belangrijke kabinetsadviseur uitgehold "als krachten binnen en buiten het politieke domein" democratie alleen maar gebruiken als een manier om de meerderheid aan de macht te helpen.

Het valt op dat de Raad van State geen concrete gevallen noemt waarin de democratie is ondermijnd en naar niemand wijst. Dat kan ermee te maken hebben dat de onafhankelijke kabinetsadviseur en hoge bestuursrechter het belangrijk vindt om neutraal te blijven.

Vorig jaar stond in het teken van grote verschuivingen in politiek Den Haag. De radicaal-rechtse partij PVV ging voor het eerst regeren, als grootste partij in een coalitie met VVD, NSC en BBB.

Noodwetgeving

De coalitie stuitte binnen en buiten de politiek op veel weerstand. Oppositiepartijen reageerden bijvoorbeeld bezorgd op het plan uit het coalitieakkoord om noodwetgeving in te zetten om snel strenge asielmaatregelen in te voeren, waardoor de Eerste en Tweede Kamer tijdelijk buitenspel zouden worden gezet. Uiteindelijk ging dit plan niet door omdat NSC grote bezwaren had.

"Democratie is zoveel meer dan de helft plus één", valt te lezen in het jaarverslag. De raad noemt dat minderheden moeten worden beschermd, fundamentele rechten gerespecteerd en dat er een open maatschappelijk debat moet zijn. Ook moeten uitspraken van rechters worden gerespecteerd en moet ook de overheid zich aan wetten en regels houden, aldus de raad.

Ondermijning of uitholling

De democratie moet weerbaarder worden gemaakt door grenzen te stellen aan "ondermijning of uitholling", betoogt de raad. Die vindt ook dat wetten hierop moeten worden aangepast, bijvoorbeeld door strenge eisen te stellen aan hoe politieke partijen zijn georganiseerd en worden betaald.

Ook hier worden geen specifieke partijen genoemd. Maar de PVV krijgt al sinds haar oprichting kritiek omdat de partij naast Wilders geen leden heeft. Forum voor Democratie is eerder berispt door het bestuur van de Tweede Kamer omdat parlementariërs weigerden hun nevenfuncties op te geven.