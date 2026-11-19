DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in oktober voor de derde maand op rij onveranderd gebleven op 4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli steeg de werkloosheid nog tot 4 procent, van 3,8 procent in juni.

In oktober waren er 414.000 werklozen. Naast deze werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die recent niet naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn en worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Volgens het CBS schommelt de niet-beroepsbevolking al vanaf begin 2023 rond de 3,2 miljoen en het aantal werkenden al bijna drie jaar rond de 9,8 miljoen. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen volgens het CBS met gemiddeld 3000 per maand toe en daalde het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 4000. De niet-beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 9000 per maand.