Werknemers grootste kopermijn ter wereld weer aan het werk

SANTIAGO (ANP/BLOOMBERG) - De staking in de grootste kopermijn ter wereld, Escondida in het noorden van Chili, is ten einde. Eigenaar BHP bereikte vrijdag een akkoord met een vakbond over een voorlopige loonovereenkomst. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een hervatting van alle werkzaamheden.

Het personeel was dinsdagochtend in staking gegaan. De vakbond eiste al langer dat 1 procent van de aandeelhoudersdividenden van de mijn wordt uitgekeerd aan het personeel. Ook wil de bond kortere werkdagen, hogere bonussen en extra compensatie voor werknemers die al lang voor de mijn werken.

Er zijn geen details naar buiten gebracht van het uiteindelijke akkoord. Als de ongeveer 2400 medewerkers die de vakbond vertegenwoordigt, instemmen met de deal, zijn de acties voorgoed voorbij. Gaan ze niet akkoord, dan kan de staking zondag om 20.00 uur lokale tijd worden hervat.

Escondida produceerde vorig jaar 1,1 miljoen ton koper, wat meer dan 5 procent is van de wereldproductie. Na het verschijnen van het nieuws was dat onmiddellijk te zien in de wereldkoperprijs. Die zakte meer dan 1 procent op de metalenbeurs in Londen. De vorige personeelsstaking in de mijn, in 2017, duurde 44 dagen en kostte BHP omgerekend honderden miljoenen euro's.