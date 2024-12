Werknemers in Amazon-pakhuizen VS gaan vlak voor kerst staken

NEW YORK (ANP/RTR) - Duizenden werknemers van Amazon in de VS leggen donderdag het werk neer, juist in de cruciale laatste dagen voor Kerstmis. Vakbondsfunctionarissen zeiden daartoe te hebben besloten nadat de retailer niet aan de onderhandelingstafel was verschenen.

Er wordt onder meer gestaakt in de staten Georgia, Illinois en New York, aldus de International Brotherhood of Teamsters. Het doel van de stakingen is garanties te verkrijgen voor betere lonen en werkomstandigheden. Ook werknemers bij andere Amazon-faciliteiten zijn bereid zich bij de stakingen aan te sluiten, zei de vakbond.