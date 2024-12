Grote brand in loods Wezep onder controle, mogelijk asbest

WEZEP (ANP) - Aan de Kolonel D.J. Teesweg in Wezep, Gelderland, heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een loods op een terrein van Defensie een grote brand gewoed. De brandweer kreeg de brand met grote inzet van meerdere eenheden onder controle, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Vanwege de hevige rookontwikkeling werden verschillende ambulance-eenheden opgeroepen, om mensen te behandelen die rook hadden ingeademd. De autoriteiten roepen inwoners op om ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten, in verband met gezondheidsrisico's.

Er is mogelijk asbest vrijgekomen door de brand. Meetploegen ter plaatse monitoren de luchtkwaliteit en de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Er zijn geen vermiste personen gemeld.