Werknemers wasserijen staken na vastlopen cao-onderhandelingen

HOOGEVEEN (ANP) - Werknemers van wasserijen leggen woensdag het werk neer, meldt de FNV. Onderhandelingen voor een nieuwe cao zitten muurvast, volgens de vakbond. Bij wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel wordt 24 uur lang gestaakt.

De vorige cao liep eind augustus af. Een eindbod van de werkgevers is door een meerderheid van de vakbondsleden afgewezen. De vakbond stelde een ultimatum aan de werkgevers om alsnog tegemoet te komen aan de eisen van de werknemers, maar zegt daar geen reactie op te hebben gehad. "Dan rest werknemers weinig anders dan in actie komen", zegt bestuurder van FNV Industrie Ago di Giacomo Russo. Volgens de vakbond zullen zo'n vierhonderd mensen het werk neerleggen.

De FNV eist onder meer een structurele loonsverhoging van 6 procent en automatische prijscompensatie. Verder wil de vakbond dat de hoge werkdruk wordt teruggedrongen. "Mensen doen hier zwaar industrieel werk, vaak voor relatief lage lonen en onder hoge werkdruk. Bovendien weigeren werkgevers serieus te luisteren naar hun wensen. Die weigerachtige houding heeft de actiebereidheid alleen maar groter gemaakt", stelt Di Giacomo Russo.

De directeur van brancheorganisaties FTN en Netex, Arthur Linssen, zei vrijdag toen de vakbonden dreigden te gaan staken dat de werkgevers de situatie "betreuren". Hij wees erop dat er wel een akkoord ligt met vakbond CNV. De werkgevers bieden volgens hem een loonstijging van 4,3 procent en een eenmalige uitkering van 200 euro voor de meeste werknemers.

Onder de textielverzorgingsbranche vallen grote industriële wasserijen en kleinere wasserettes. Er werken 8000 tot 9000 mensen in de branche.