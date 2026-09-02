ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran zegt Amerikaanse faciliteiten in Irak aan te vallen

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 3:40
anp020926014 1
ERBIL (ANP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt een gecombineerde aanval met raketten en drones te hebben uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten in de provincie Erbil in het noorden van Irak. De aanval is een vergeldingsactie voor een Amerikaanse luchtaanval op een huwelijksfeest in Iran, waarbij vier doden vielen, onder wie een kind.
In een verklaring op de Iraanse staatsomroep IRIB stelt de Revolutionaire Garde dat onder meer een reparatiewerkplaats en magazijnen met technische apparatuur zijn vernietigd. ⁠Ook zouden brandstoftanks op de basis in brand zijn geraakt en meerdere Amerikaanse militairen zijn omgekomen. De beweringen over slachtoffers en schade zijn niet onafhankelijk bevestigd.
Wel meldden veiligheidsbronnen aan persbureau Reuters dat drones drie kampen van Iraans-Koerdische oppositiegroepen nabij Erbil hebben geraakt. Daarbij werden geen slachtoffers gemeld. ⁠
Ook Bahrein, Jordanië en Koeweit hebben in de nacht van dinsdag op woensdag te maken gekregen met aanvallen vanuit Iran. In Bahrein wordt mensen opgedragen schuilplaatsen op te zoeken, nadat Iran liet weten een grootschalige droneaanval te hebben uitgevoerd op de luchtmachtbasis Sjeik Isa.
In Koeweit laat het leger weten te reageren op droneaanvallen. Volgens het leger zijn alle explosies die mensen horen het gevolg van luchtverdedigingssystemen die de drones onderscheppen. Jordanië kreeg te maken met dertien raketten in het luchtruim. Tien daarvan werden onderschept. De overige drie kwamen neer in afgelegen gebieden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

shutterstock_2571073875

Wie je nooit laat uitpraten is meestal geen narcist, maar iets veel gewoners

images

ING laat je pincode zien in de app — hoe erg is dat eigenlijk?

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

Loading