Werkvloer onveiliger door versoepelen arboregels, vrezen bonden

UTRECHT (ANP) - Vakbonden maken zich zorgen over de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding zijn recent aangenomen moties in de Tweede Kamer die leiden tot een versoepeling van de arboregels. Volgens FNV, CNV en VCP zien de indieners en de Tweede Kamer de gevolgen over het hoofd. De voorstellen leiden volgens de bonden "tot meer zieken en doden door werk", stellen zij in een brief aan staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie).

"Er gaan jaarlijks 4100 mensen dood door een ziekte die ze hebben opgelopen door of op het werk", legt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV uit, verwijzend naar een rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie. "De teugels nu laten vieren levert meer arbeidsdoden en gewonden op en dat alles vanwege de krokodillentranen van een aantal ondernemers."