Op meerdere plekken rondom Ahoy protest tegen wapenbeurs

ROTTERDAM (ANP) - Op meerdere plekken rondom Ahoy in Rotterdam wordt donderdagochtend actie gevoerd tegen de wapenbeurs die daar is. Zo staan er bij de ingang van het complex ruim honderd demonstranten en blokkeren verderop op de Zuiderparkweg ongeveer twintig betogers een van de toegangswegen. Ook bij de ingang van een winkelcentrum aan het Zuidplein zitten actievoerders aan elkaar geketend. De politie is volop aanwezig en is begonnen met het losmaken van de demonstranten bij het winkelcentrum.

Onder de demonstranten zijn pro-Palestijnse betogers met Palestijnse vlaggen en sjaals, maar ook klimaatactivisten van XR Justice Now! De gemeente heeft een demonstratievak aangewezen op het plein voor de ingang van het evenementencomplex. Alleen daar mag worden gedemonstreerd, maar daar houden dus niet alle betogers zich aan.

Sommige deelnemers en bezoekers van de NEDS wapenbeurs hebben mogelijk banden met Israël. Dat land wordt door de betogers beschuldigd van het plegen van genocide in Gaza.