Wettelijke bezorgtaak PostNL niet naar andere aanbieders

DEN HAAG (ANP) - De reguliere postbezorging blijft in handen van PostNL. Twee andere bedrijven hadden aangeboden de zogenoemde universele postdienst (UPD) over te nemen, maar hun verzoek om daar een selectieprocedure voor te starten, is afgewezen. Zij hebben daartegen geen bezwaar gemaakt, meldt minister Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA) aan de Tweede Kamer.

Zakelijk postbezorger Business Post en reclameverspreider Spotta dienden hun voorstel vorig jaar in. De twee bedrijven zeiden de bezorging van bijvoorbeeld brieven en kaarten te kunnen overnemen tegen dezelfde voorwaarden waarvan PostNL zegt dat ze tot te hoge kosten leiden.

Herberts voorganger Vincent Karremans wees het verzoek van Business Post en Spotta in december af. De VVD'er vond het "niet opportuun" om van postbezorger te veranderen, net nu de eisen die aan de bezorging worden gesteld op verzoek van PostNL worden versoepeld. Hij zei daarnaast te betwijfelen of de twee bedrijven het beter en efficiënter zouden doen dan PostNL.