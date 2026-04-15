Ziekenhuizen sluiten niet uit dat hackers patiëntgegevens inzagen

DORDRECHT (ANP) - Het valt nog niet uit te sluiten dat patiëntgegevens zijn ingezien tijdens de cyberaanval bij softwareleverancier ChipSoft. Dat zeggen twee ziekenhuizen tegen het ANP na berichtgeving van de NOS.

De NOS meldde woensdag dat meerdere ziekenhuizen gebruikmaken van een speciale website van ChipSoft voor de toegang van patiënten tot hun dossier. Dat internetverkeer loopt via ChipSoft-servers. De hackers konden dat verkeer mogelijk bekijken. De NOS noemt een aantal ziekenhuizen die gebruikmaakten van de website.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is er daar een van en bevestigt het gebruik van de website via een woordvoerster. Het ziekenhuis kan "op dit moment niet uitsluiten dat aanvallers dit verkeer hebben kunnen inzien." Ook het Meander MC in Amersfoort weet nog niet zeker of de hackers patiëntgegevens inzagen, al heeft ChipSoft volgens een woordvoerster laten weten dat het ziekenhuis "ervan uit kan gaan" dat dat niet het geval is.