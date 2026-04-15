ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ziekenhuizen sluiten niet uit dat hackers patiëntgegevens inzagen

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 11:29
anp150426129 1
DORDRECHT (ANP) - Het valt nog niet uit te sluiten dat patiëntgegevens zijn ingezien tijdens de cyberaanval bij softwareleverancier ChipSoft. Dat zeggen twee ziekenhuizen tegen het ANP na berichtgeving van de NOS.
De NOS meldde woensdag dat meerdere ziekenhuizen gebruikmaken van een speciale website van ChipSoft voor de toegang van patiënten tot hun dossier. Dat internetverkeer loopt via ChipSoft-servers. De hackers konden dat verkeer mogelijk bekijken. De NOS noemt een aantal ziekenhuizen die gebruikmaakten van de website.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is er daar een van en bevestigt het gebruik van de website via een woordvoerster. Het ziekenhuis kan "op dit moment niet uitsluiten dat aanvallers dit verkeer hebben kunnen inzien." Ook het Meander MC in Amersfoort weet nog niet zeker of de hackers patiëntgegevens inzagen, al heeft ChipSoft volgens een woordvoerster laten weten dat het ziekenhuis "ervan uit kan gaan" dat dat niet het geval is.
loading

hq720

ANP-539032592

129366290_m

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

generated-image (6)

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

Loading