Schoonmaak in Antwerpse haven na olielek gaat zesde dag in

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 11:27
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - In de haven van Antwerpen worden voor de zesde dag op rij schepen en kaaien gereinigd, nadat vorige week zware stookolie in het water terechtkwam bij het tanken van een schip. Zondag komt de Schelde hoger te staan door springtij en zullen de gevolgen voor de natuur pas echt zichtbaar worden.
"We merken dat de olie nog steeds richting Nederland opschuift, kilometers ver", zegt een woordvoerder van de Belgische natuurbehoudsvereniging Natuurpunt woensdag. "Pas op maandag, na springtij, zullen we de ware schade van het lek zien. We hopen natuurlijk dat die zo klein mogelijk is."
Eerder deze week gingen medewerkers van natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap met een gespecialiseerde aannemer het gebied van de voormalige Hedwigepolder in om olieresten weg te halen. "We hebben niet veel olie kunnen opruimen, omdat het kleine beetjes en dunne laagjes waren", zei een woordvoerder van de natuurclub.
hq720

ANP-539032592

129366290_m

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

generated-image (6)

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

