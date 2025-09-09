Wijnproductie in Frankrijk lijdt onder hitte en droogte

PARIJS (ANP/RTR) - De wijnproductie in Frankrijk stijgt dit jaar met 3 procent, maar valt flink lager uit dan voorspeld. Dat verwacht het Franse ministerie van Landbouw. De productie van wijn leed onder meer onder een hittegolf en droogte in augustus.

Naar schatting zal Frankrijk dit jaar 37,4 miljoen hectoliter wijn produceren. Een hectoliter is gelijk aan 100 liter, oftewel 133 standaard wijnflessen. Eerder werd nog uitgegaan van 40 miljoen tot 42,5 miljoen hectoliter. De hoeveelheid geproduceerde wijn ligt naar verwachting bovendien 13 procent onder het vijfjarig gemiddelde.

"Het warme weer en de droogte in augustus hebben verschillende wijngaarden getroffen, vooral in Charentes, Bourgogne, Beaujolais en Languedoc-Roussillon", stelt het ministerie. Als gevolg daarvan daalde het sapgehalte van de druiven en werd de rijping versneld, waardoor wijnboeren eerder moesten oogsten. Ook is het wijngaardoppervlak in belangrijke regio's kleiner geworden.