Oud-BBB-senator Kemperman stapt over naar Forum voor Democratie

Senator Eric Kemperman, die tot mei dit jaar voor de BBB in de Eerste Kamer zat, sluit zich aan bij Forum voor Democratie (FvD). Daarmee komt de partij op drie zetels in de senaat. Ook in de Gelderse Staten zal Kemperman zich aansluiten bij FvD, maakte de partij dinsdag bekend.

Onlangs schoof FvD Lidewij de Vos naar voren als lijsttrekker in plaats van Thierry Baudet. "Met Lidewij de Vos als nieuwe lijsttrekker voel je de positieve, krachtige energie en dynamiek weer, die FvD zo kenmerkte in haar beginjaren", laat Kemperman weten. Hij vertrok bij de BBB omdat hij zich niet meer herkende "in de inhoudelijke keuzes en handelwijze" van de partij.

"We zijn zeer verheugd met de komst van Eric Kemperman. De afgelopen jaren werkten we op veel thema's al zeer prettig samen. Hij brengt niet alleen waardevolle ervaring mee, maar deelt ook onze visie", aldus fractievoorzitter Johan Dessing van FvD in de Eerste Kamer.