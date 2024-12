Winkeliersvereniging: cash niet enige alternatief bij noodgeval

DEN HAAG (ANP) - Het is goed dat er wordt nagedacht over de gevolgen van grote noodsituaties voor het betaalverkeer, maar daarbij zou Nederland zich niet moeten blindstaren op contant geld als enige terugvaloptie. Dat zegt Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Digitale betaalmogelijkheden zijn namelijk sneller op grote schaal in te zetten dan munt- en briefgeld, meent hij.

"Digitale oplossingen hebben altijd de voorkeur, want dat is sneller op te schalen. Daarvoor heb je geen vrachtwagens nodig die cash vervoeren", zegt de directeur van de belangenvereniging voor winkelketens. Mogelijke terugvalopties bij grote internetstoringen zijn volgens hem bijvoorbeeld betalingen tussen smartphones via NFC-chips of pinapparaten die betaaldata opslaan als ze een tijdje offline staan.

Toch is het ook goed voor winkeliers en de bredere maatschappij om niet-elektronische alternatieven achter de hand te houden. "Je zult toch nog iets nodig hebben, voor het geval je twee dagen geen stroom hebt", erkent Peters. Naast contanten denkt hij dan aan een vorm van persoonlijke machtigingen, voor het geval iemand zonder cash zit. "Daar moet je goed over nadenken. Vroeger had je bijvoorbeeld de acceptgiro, maar die is afgeschaft. Heel veel elementen zijn er al in het verleden geweest, maar de huidige tijd noopt je om daar opnieuw over na te denken."

Nederlanders hoorden de afgelopen weken meerdere waarschuwingen voor geopolitieke dreigingen waarop de maatschappij zich mentaal moet voorbereiden. Onder anderen oud-premier Mark Rutte zei dat vanuit zijn rol als secretaris-generaal van de NAVO. Ook klonk het advies om noodpakketten samen te stellen, inclusief een geldbedrag in contanten.

Maar cash wordt steeds minder vanzelfsprekend in Nederland. De afgelopen jaren heeft digitaal pinnen de contante betalingen steeds verder verdrongen. In 2017 gebeurden ongeveer vier op de tien betalingen aan de kassa nog met contant geld, vorig jaar waren dat slechts twee op de tien betalingen, berekende De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens Peters is dat niet direct een gevaar, want grote winkels werken volgens hem al met meerdere terugvalopties als er problemen met de pin zijn. "Het pinsysteem hebben we de afgelopen jaren heel robuust gemaakt."