Arabische landen roepen op tot vreedzame machtsoverdracht Syrië

AKABA (ANP/RTR/AFP) - Acht Arabische landen hebben opgeroepen tot een "vreedzame machtsoverdracht" in Syrië, "waarin alle politieke en maatschappelijke stromingen vertegenwoordigd zijn". Die oproep deden de buitenlandministers uit Jordanië, Irak, Saudi-Arabië, Egypte, Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Qatar in een verklaring na een crisisbijeenkomst in Jordanië.

Topdiplomaten uit de Verenigde Staten, Turkije, de Europese Unie en Arabische landen kwamen in de Jordaanse havenstad Akaba bijeen om de situatie in Syrië te bespreken na de val van het regime van Bashar al-Assad.

Volgens de ministers moet worden voorkomen dat Syrië "in chaos vervalt" door onder meer staatsinstellingen te behouden. Ook spraken ze hun steun uit voor een overgangsregeling die door Syriërs is overeengekomen en die een politiek systeem mogelijk maakt "dat overeenkomt met de aspiraties van het gehele Syrische volk". Dit systeem zou tot stand moeten komen door middel van "vrije en eerlijke verkiezingen, onder toezicht van de Verenigde Naties".

Naast de Arabische landen waren ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, de speciale gezant voor Syrië van de Verenigde Naties Geir Pedersen, EU-buitenlandchef Kaja Kallas en de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan bij het crisisoverleg. Rusland en Iran, die bondgenoten waren van Assad, waren niet uitgenodigd voor de gesprekken. Syrië zelf ontbrak eveneens met een afvaardiging.