Wielrenner Roglic rijdt Giro d'Italia en Tour de France in 2025

NIEDERNDORF (ANP/BELGA) - Wielrenner Primoz Roglic staat volgend jaar aan de start van de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. Dat maakte zijn ploeg Red Bull-Bora-hansgrohe bekend. De 35-jarige Sloveen schreef de Giro d'Italia één keer op zijn naam. Hij wacht nog op zijn eerste eindzege in de Tour de France.

Roglic, die dit jaar voor de vierde keer de Ronde van Spanje won, legde beslag op de eindzege in Italië in 2023. Hij sloeg de Giro dit jaar over. Zijn beste resultaat in Frankrijk is de tweede plaats uit 2020, toen hij op de voorlaatste dag uit het geel werd gereden door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Pogacar maakte afgelopen week bekend dat hij de Ronde van Frankrijk gaat combineren met de Giro of de Vuelta.