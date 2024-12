Winkels e-bikemerk Amslod dicht tijdens zoektocht naar koper

GRONINGEN (ANP) - De winkels van de failliete e-bikefabrikant Amslod blijven voorlopig dicht tijdens de zoektocht naar een kandidaat voor een doorstart. Curator Ronald Klarus heeft er vertrouwen in dat er een koper wordt gevonden en dat mogelijk ook een deel van de 83 medewerkers bij het bedrijf uit Meppel kan blijven werken. De afgelopen dagen hebben drie potentiële kopers zich gemeld, Klarus verwacht dat dit er "beduidend" meer worden.

Het bestuur van Amslod wijt het deze week uitgesproken faillissement aan het mindere vertrouwen vanuit investeerders in de markt, nadat concurrenten als Stella Fietsen eerder al failliet gingen. Ook worden in het najaar doorgaans minder fietsen verkocht dan in het voorjaar, waardoor er liquiditeitsproblemen waren ontstaan.

Daardoor kon Amslod onder meer de lonen van medewerkers in december niet meer betalen. Prioriteit voor Klarus is om nu snel met uitkeringsinstantie UWV te regelen dat dat alsnog gebeurt.